In un mondo di ingaggi e sponsorizzazioni milionarie, che hanno travolto e trasformato per sempre lo sport, la straordinaria protesta di tre atleti arrivati dalla miseria al massimo riconoscimento mondiale appare un gesto fuori dal tempo, quasi insensato. Soprattutto se si pensa alle minacce e alla conseguenze che quella protesta avrebbe in seguito avuto. Ma quel gesto, immortalato per sempre, ci riporta a un tempo in cui la gioia di vivere, l’entusiasmo e il coraggio sfidavano il potere per cambiare il mondo. Poco contassero le conseguenze. E’ ciò che fecero Tommie Smith, John Carlos e, soprattutto, Peter Norman e che questo documentario racconta a 50 anni da quella notte del 16 ottobre del 1968 a Città del Messico. In un anno in cui si segna mezzo secolo di distanza dall’inizio di una stagione che esplose le speranze e i sogni di milioni di giovani, questo documentario ci riporta a quel tempo e racconta la storia nascosta dentro una delle immagini più famose del ‘900.

Titolo originale: Salute

Nazione: U.S.A., Australia

Genere: Documentario

Durata: 120′

Regia: Matt Norman

Cast: Christopher Kirby, Bob Beamon, Ralph Boston, Raelene Boyle, Avery Brundage, John Carlos, Harry Edwards, Lee Evans, George Foreman, Dick Fosbury

Produzione: Wingman Pictures International, Wingman Pictures, The Actors Cafe

Distribuzione: Viggo