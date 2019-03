A partire da oggi fino al 14 marzo, in collaborazione con Ebay, L’Alchimista lancia le aste ufficiali per la raccolta fondi per Borse di Studio, che vedono protagonista il mito del calcio Dino Zoff.

https://www.ebay.it/rpp/beneficenza

Il primo cimelio autografato da Dino Zoff, la bellissima foto 20x25cm è stata ceduta in pochissimo tempo su Heart Social. Altri due cimeli ORIGINALI, i guanti ufficiali replica ufficiali di quelli del 1982 ed il libro “I GUANTI NELLA STORIA” sono disponibili per i collezionisti su Heart Social e come sempre finanzieranno le borse di studio.

Continua, quindi, la raccolta fondi per BENEFICENZA de L’Alchimista (Associazione di Promozione Cultura e Sociale).

Il mito del calcio Dino Zoff, bandiera della Nazionale Italiana e della Juventus, ha deciso di partecipare all’iniziativa donando dei cimeli autografati. Dino Zoff è di fatto un grandissimo calciatore e uomo che ha conquistato il cuore degli Italiani per generazioni, una vera e propria leggenda del calcio italiano, che ha anche vinto 6 Scudetti con i Bianconeri. Una leggenda con un grandissimo cuore.