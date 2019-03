Ovunque nel mondo, un irlandese che si rispetti quel giorno indosserà qualcosa di verde e festeggerà all’insegna del più puro divertimento. Ed è per questo che il 17 marzo tutto il mondo si illumina di verde in onore di San Patrizio, grazie all’iniziativa Global Greening, promossa da Turismo Irlandese.

In Italia, domenica 17 marzo* cambieranno colore il Colosseo e l’Ambasciata d’Irlanda a Roma, la Torre Pendente di Pisa, il Pozzo di San Patrizio, la Fortezza Albornoz e il Palazzo Municipale a Orvieto, Castel Nuovo (Maschio Angioino) e Castel dell’Ovo a Napoli, il Gazebo di Terrazza Mascagni e il Cisternino di città a Livorno, il Palazzo ex Convento dell’Annunziata a Matera, il Castello Aragonese e la Sala dei Bronzi di Riace nel Museo Archeologico di Reggio Calabria, la Cascata Isola del Liri (in provincia di Frosinone), Piazza Mercurio a Massa e il Fidenza Village di Fidenza.

Niamh Kinsella, Direttore per l’Italia di Turismo Irlandese, ha dichiarato: “Questo è il decimo anno dell’iniziativa Global Greening di Turismo Irlandese e sono entusiasta di veder aumentare i siti che desiderano essere coinvolti per partecipare alle celebrazioni di San Patrizio. Sono particolarmente felice dell’adesione per la prima volta quest’anno di Matera, città dalla bellezza unica che per il 2020 passerà il testimone di Capitale Europea della Cultura a Galway, città dell’Ovest Irlanda. Siamo davvero onorati di questo segno di amicizia dell’Italia verso l’Irlanda e il popolo irlandese. Il successo della nostra iniziativa è dovuto in gran parte al grande lavoro di collaborazione che svolgiamo con le Ambasciate. Desidero in particolare ringraziare l’Ambasciata d’Irlanda a Roma per il grande sostegno, l’Opera della Primaziale Pisana, le Amministrazioni di Roma, Orvieto, Livorno, Reggio Calabria, Napoli, Matera, Massa e di Isola del Liri”.

*gli orari cambiano a seconda delle città

Il 17 marzo, #Italialovegreen alla conquista di Instagram

Anche quest’anno Instagram si popolerà di foto di monumenti, torri e siti illuminati di verde grazie a #Italialovegreen, il contest organizzato da Turismo Irlandese in occasione del Global Greening.

Se la sera del 17 marzo vi trovate a festeggiare San Patrizio a Matera, Napoli, Roma, Pisa, Orvieto, Livorno o Reggio Calabria, potete recarvi in uno dei siti illuminati di verde che aderiscono all’iniziativa, scattare un selfie o una foto e postarla su Instragram usando l’hashtag #Italialovegreen: si avrà così la possibilità di vincere un bellissimo weekend in Irlanda. Per maggiori informazioni: http://www.irlanda.com

San Patrizio 2019: gli eventi in Italia e in Irlanda

Sempre più numerose sono anche le feste di San Patrizio che si svolgono nelle città che aderiscono al Global Greening e in tutta Italia.

Livorno ospiterà dal 15 al 17 marzo il San Patrizio Livorno Festival, che vedrà ospiti due famosi scrittori irlandesi: Catherine Dunne, vincitrice del prestigioso premio Irish PEN Award for Contribution to Irish Literature 2018, e il pluripremiato romanziere e giornalista John Banville.

In occasione di San Patrizio la città di Orvieto propone il festival culturale “Tra Dante e Leonardo, il Purgatorio e il Pozzo”, un programma di tre giorni con letture e spettacoli. Domenica 17 marzo alle 18:00 un imperdibile spettacolo all’interno del Pozzo di San Patrizio dove Zitello e il trio “The magic Door” proporranno una speciale performance con musica e letture e a seguire il pozzo sarà illuminato di verde in occasione del Global Greening (il Pozzo di San Patrizio resterà aperto gratuitamente dalle ore 19:30 fino alle 23:00).

In Piazza Mercurio a Massa, oltre alla consueta illuminazione in verde, suoni e musiche irlandesi animeranno la serata del 17 marzo con il concerto delle Blue Jane Acoustic e special guest Corrado Perazzo che suonerà strumenti tipici di sua produzione come cornamusa, flauto.

A Reggio Calabria la Angel’s Academy organizza una serata di musica live celtica in pieno spirito irlandese, presso il locale Mia Mamma Mia.

Anche il Fidenza Village celebra San Patrizio aderendo al Global Greening: sabato 16 e domenica 17 si potrà fare shopping immersi in un’atmosfera irlandese grazie a performance di danze irlandesi nella via principale.

A Roma, Napoli e Pisa sono tantissimi i pub in cui festeggiare in pieno spirito San Patrizio e anche nel resto d’Italia le feste e i festival sono davvero tantissimi. Tra i maggiori segnaliamo: Irlanda in Festa con eventi a Bologna, Correggio, Mestre, Nonantola, Parma, Polcenigo, Pesaro e Terni (www.irlanda-in-festa.it).

La magia dell’Irlanda arriva anche a Milano da venerdì 15 a domenica 17 marzo con il St. Patrick’s Irish Fest (https://www.hubmusicfactory.com/st-patricks-irish-fest-milano-la-magia-dellirlanda-al-carroponte/) al Carroponte di Sesto San Giovanni, un grande evento che ricreerà per un weekend tutti i colori, i sapori, il folklore e lo spirito di una terra incantata. Anche lo Spirit de Milan, locale in zona Bovisa, si veste di verde e diventa Spirit of Ireland (http://www.spiritofireland.it/) per festeggiare insieme il famoso San Patrick’s Day con workshop e spettacoli di danze irlandesi, sessioni musicali e piatti tipici irlandesi.

Per San Patrizio, il mondo si illumina di verde ma il cuore delle celebrazioni resta comunque l’Irlanda da nord a sud, da est ad ovest.

A partire da Dublino in cui si svolge il celebre St.Patrick’s Festival, cinque giorni di festeggiamenti festosi che culminano con la grande parata il cui tema quest’anno sarà “A Celebration of Irish Storytelling’”, alle città più importanti, come Armagh, Belfast, Galway, Cork e Limerick, ai villaggi minori, ovunque si celebra questa figura storica realmente esistita, ma al quale la fede popolare ha aggiunto molti caratteri che sfumano nella leggenda.

Sono molti in Irlanda i luoghi collegati alla sua presenza durante la sua missione di evangelizzatore delle tribù pagane.

Chi era San Patrizio

Nato in Britannia ancora parte dell’Impero Romano, dopo alterne vicende si stabilì nel 432 ad Armagh (ancora oggi considerata capitale spirituale dell’isola), e nel giro di 30 anni riuscì a convertire al cristianesimo la maggior parte degli irlandesi e a fondare un gran numero di monasteri, che per molti secoli rimasero il fulcro della cultura nazionale.

Non solo grande uomo di pace, ma anche protagonista di curiose leggende, come quella in cui trasformava i nemici in animali, o l’altra in cui liberava l’Irlanda dai serpenti, o ancora quella che lo vide usare il trifoglio per spiegare ai pagani il mistero della Trinità.

Ed è così che questa umile piantina divenne il simbolo di un’intera comunità, così come il grande Santo il protettore dell’intera isola. Il suo messaggio di pace porta un sorriso nel mondo intero e rammenta a tutti che l’Irlanda è pronta a offrirvi un caldo benvenuto, assieme a divertimento e spontaneità.

Forse non tutti sanno che…

Il colore originario di San Patrizio era il blu. Ma il destino ha scelto per lui il ruolo di protettore di un Paese con il verde ovunque: nei prati, nella bandiera, nei cuori.

Si dice che per ogni quadrifoglio ci siano 10.000 trifogli

Ogni irlandese che si rispetti in questo giorno ha un compito: festeggiare! Tanto che si dice che per 24 ore la Quaresima possa aspettare.

Sapete che in Irlanda non ci sono serpenti? La leggenda vuole che sia stato San Patrizio a scacciarli.

A San Patrizio gli irlandesi vestono di verde perché si dice che questo colore li renda invisibili ai folletti che, altrimenti, potrebbero pizzicarli.

Per i Greening in Italia si ringraziano: l’Ambasciata d’Irlanda, Roma Capitale, il MiBact, l’Opera della Primaziale Pisana, i Comuni di Reggio Calabria, Matera, Orvieto, Livorno, Napoli, Massa, Isola del Liri e il Museo Archeologico di Reggio Calabria, il Fidenza Village.

Global Greenings in Italia

Nota: I siti che prendono parte al “global greening” per la prima volta, sono contrassegnati con *

Colosseo, Roma

Ambasciata d’Irlanda, Villa Spada, Roma

Torre Pendente di Pisa

Ex Convento Palazzo dell’Annunziata, Matera *

Castel dell’Ovo, Napoli *

Castel Nuovo, Napoli *

Fortezza Albornoz, Orvieto *

Il Pozzo di San Patrizio, Orvieto

Palazzo Municipale Orvieto *

Gazebo di Terrazza Mascagni, Livorno*

Piazza Mercurio, Massa

Cisternino di città, Livorno*

Castello Aragonese, Reggio Calabria

Sala dei Bronzi di Riace, Museo Archelogico, Reggio Calabria*

La Cascata Isola del Liri

Il Fidenza Village di Fidenza

