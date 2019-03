Dal 4 al 7 aprile 2019 al PACTA SALONEdi Milano, con Paolo Scheriani e la regia di Nicoletta Mandelli, BATTIATO|PIRANDELLO – L’UOMO DAL FIORE IN BOCCA E ALTRE CANZONI, uno spettacolo dove in un mix di Teatro/Canzone alle parole di Luigi Pirandello e al suo “L’uomo dal fiore in bocca” si uniscono le canzoni di Franco Battiato, il tutto immerso nelle immagini proiettate che conducono lo spettatore in una dimensione onirica e a tratti surreale.

Un viaggio raffinato nella musica di uno dei più grandi cantautori italiani e nelle parole del drammaturgo agrigentino, vincitore di un Premio Nobel per la letteratura e indagatore dell’animo umano in tutte le sue sfaccettature.

“Potrebbe sembrare un azzardo, – spiega la regista Nicoletta Mandelli – ma ci sono similitudini linguistiche tra i due artisti, oltre ad accumunarli il fatto di essere entrambi nati in terra di Sicilia e avere una visione di un altrove e una forte tendenza alla spiritualità – vissuta in modo quasi esoterico dal drammaturgo e di spasmodica ricerca nel cantautore – che li rende molto più vicinidi quanto ci si immagini”.

Le parole dell’opera di Pirandello prenderanno vita in un’ambientazione inedita, “dimenticatevi dell’uomo dal fiore in bocca, – del caffè alla stazione, dell’avventore e di tutto quello che credete di sapere su questo piccolo gioiello della drammaturgia pirandelliana – rivela la regista -. Ci saranno immagini e suoni. Per quanto paradossale possa sembrare, si vedrà l’immaginazione. Quasi una video/installazione”.

Lo spettacolo fa parte di Pirandelliana, un progetto ideato da Paolo Scheriani e Nicoletta Mandelli, che quest’anno si svolgerà al PACTA SALONE. Quattro giorni dal 4 al 7 aprile nel segno di Luigi Pirandello dove, a seguire lo spettacolo “L’uomo dal fiore in bocca e altre canzoni”, in seconda serata, verranno proposti una serie di eventi che si concluderanno tutti con un “Brindisi Siciliano” offerto a tutti i presenti.

Giovedì 4 aprile – Paolo Scheriani e ospiti a sorpresa canteranno canzoni dal vasto repertorio del grande Franco Battiato.

Venerdì 5 aprile – Dialoghi Pirandellianiun incontro emozionale tra pubblico e compagnia.

Sabato 6 aprile – una dedica a Fabrizio De Andrè e alla sua poetica con lo spettacolo Gli uomini, le bestie e le virtù: Paolo Scheriani accompagnato dal maestro Tonino Scala eseguirà canzoni del grande Faber che in qualche modo si avvicinano al mondo di Pirandello. “Io credo – dice Roberto Vecchioni – che Fabrizio sia uno dei grandi del Novecento, che si affianca a Luigi Pirandello per molti aspetti. Cosa odiava Pirandello? La forma, ovvero la finzione di noi che siamo obbligati a consegnare alla società. Ma Pirandello ammanta la realtà di tragedia, De Andrè di favola”.

Domenica 7 aprile – CineConcerto per il Fu Mattia Pascal: una performance di musica estemporanea sulle immagini del film del 1924 tratto dal romanzo di Pirandello “Il fu Mattia Pascal”.

Luigi Pirandello (1867-1936) drammaturgo, scrittore e poeta italiano, insignito del Premio Nobel per la Letteratura nel 1934. Per la sua produzione, le tematiche affrontate e l’innovazione del racconto teatrale è considerato tra i maggiori drammaturghi del xx secolo. L’uomo dal fiore in bocca è un suo atto unico, esempio di dramma borghese nel quale convergono i temi dell’incomunicabilità e della relatività della realtà. Fu rappresentato per la prima volta il 24 febbraio del 1922 al Teatro Manzoni di Milano. È un colloquio fra un uomo che si sa condannato a morire fra breve, e per questo medita sulla vita con urgenza appassionata, e uno come tanti, che vive un’esistenza convenzionale, senza porsi il problema della morte. Pirandello, anche in questo caso, trasse il testo teatrale da una novella scritta anni prima e intitolata “La morte addosso”.

Franco Battiato, all’anagrafe Francesco Battiato, nato nel 1945 in Sicilia, è un cantautore e compositore italiano. Dopo l’iniziale fase pop degli anni sessanta, è passato al rock progressivo e all’avanguardia colta nel decennio seguente. Successivamente, è ritornato sui passi della musica leggera approfondendo anche la canzone d’autore.

PACTA SALONE

Dal 4 al 7 aprile 2019



BATTIATO|PIRANDELLO

L’UOMO DAL FIORE IN BOCCA E ALTRE CANZONI

Concerto|spettacolo

con Paolo Scheriani

testo Luigi Pirandello

canzoni Franco Battiato

regia Nicoletta Mandelli

video Paolo Scheriani

dipinti Franco Battiato

produzione scheriANIMAndelli

Durata 60’

INFO – PACTA SALONE – via Ulisse Dini 7, 20142 Milano

MM2 P.zza Abbiategrasso-Chiesa Rossa, tram 3 e 15, autobus 65, 79 e 230

Per informazioni: www.pacta.org–mail [email protected] [email protected] tel. 0236503740 – ufficio scuole: [email protected]

Orari spettacoli damartedì a sabato ore 20.45, domenica ore 17.30, lunedì riposo

Orari biglietteria:dal lun al ven dalle ore 16.00 alle ore 19.00

nei giorni di spettacolo: dal mar al sab dalle 16 – dom dalle 15

Biglietti: Intero €24 | Rid. Convenzioni €16 | Under 25/over 60 €12 | CRAL e gruppi €12 (min. 10 persone) | gruppi scuola €9 | Prevendita €1,50