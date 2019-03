Storie, personaggi, curiosità degli ultimi anni della monarchia. È Riccardo Rossotto, avvocato che da molti anni approfondisce eventi della storia contemporanea, a raccontarle in Il Regno del Sud (Mattioli 1885) e nell’incontro al Circolo dei lettori di mercoledì 3 aprile, ore 18. Un libro che offre l’opportunità di una rilettura di un periodo fondamentale per comprendere come mai siamo diventati così, con tutti i pregi e soprattutto i difetti che conosciamo bene.

Dalla fuga di Pescara-Ortona alla costituzione a Brindisi del Regno del Sud: la narrazione appassionata di un biennio poco conosciuto della nostra storia patria in cui si misero le basi per la ricostruzione dopo il ventennio fascista. Un racconto di quei giorni, quasi in cronaca, attraverso la testimonianza dei principali protagonisti spesso attori di una commedia complessa, contraddittoria e conflittuale che, però, permise al nostro Paese di uscire dalla guerra, iniziare la costruzione di un nuovo e virtuoso rapporto con gli alleati, creare una classe dirigente in grado di traghettarci, senza nuovi bagni di sangue, al Referendum del 1946 e alla Costituzione del 1948. Una approfondita e inedita ricostruzione anche della svolta di Salerno con l’irruzione sul palcoscenico della politica nazionale della figura di Palmiro Togliatti.

Riccardo Rossotto è avvocato, Senior Partner dello studio R&P Legal, da anni approfondisce eventi della storia contemporanea coniugando il suo passato di giornalista con la sua attuale passione per la storia vissuta nei luoghi dove si è svolta. Collabora con la rivista Storia Militare e ha già pubblicato dei testi sulla Guerra Civile Americana, sulla disfatta di Caporetto e sull’estate del ‘43. Ha in corso di pubblicazione la storia delle origini e della gestione del Referendum del 1946.

il Circolo dei lettori, via Bogino, 9

Mercoledì 3 aprile, ore 18