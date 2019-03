Si tratta del quarto lungometraggio della serie cinematografica Toy Story, dopo Toy Story – Il mondo dei giocattoli (1995), Toy Story 2 – Woody e Buzz alla riscossa (1999) e Toy Story 3 – La grande fuga (2010). È prodotto da Pixar Animation Studios e distribuito da Walt Disney Pictures.

L’uscita del film nei cinema, in RealD Cinema, Dolby Cinema e IMAX 3D, è prevista nelle sale statunitensi per il 21 giugno 2019 e in quelle italiane per il 27 giugno.

Dopo la partenza di Andy per il college nel film precedente, Woody e gli altri giocattoli vivono adesso nella casa di Bonnie. Tuttavia, l’arrivo di un nuovo giocattolo di nome Forky nella stanza della bambina porterà Woody e gli altri verso una nuova avventura. Infatti durante la storia Woody si vedrà nuovamente separato dal gruppo, per recuperare Forky (che si è perso). Durante il viaggio di ritorno Woody incontrerà nuovi personaggi (come Ducky, Bunny, Gabby Gabby e Duke Caboom) e ri-incontrerà la sua vecchia fiamma e amica Bo Peep.