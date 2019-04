Titolo originale: Mile 22

Anno: 2018

Genere: Azione, Avventura, Crimine

Durata: 94′

Regia: Peter Berg

Cast: Mark Wahlberg, Lauren Cohan, Iko Uwais, John Malkovich, Ronda Rousey, Carlo Alban, Natasha Goubskaya, Chae-rin Lee, Sam Medina, Keith Arthur Bolden

Produzione: STX Entertainment, Closest to the Hole Productions, Film 44, The Hideaway Entertainment

Distribuzione: Lucky Red

Trama:

La squadra speciale Red Zone deve portare a termine una missione letale e pericolosa: proteggere un informatore a conoscenza di segreti che potrebbero sventare attacchi terroristici di portata mondiale. L’unità guidata da James Silva e dalla sua luogotenente Alice Kerr, dovrà scortare l’informatore per 22 miglia in una corsa contro il tempo per portarlo fuori dal paese. Durante il viaggio dovranno scontrarsi contro squadre d’assalto e nemici armati pronti a tutto; ad aiutarli il commando tattico, situato a migliaia di chilometri di distanza, guidato da un misterioso uomo, noto solo come l’Alfiere