Titolo originale: Verso un altrove

Nazione: Italia

Anno: 2018

Genere: Drammatico

Durata: 82′

Regia: Massimiliano Amato

Cast: Luca Guastini, Azzurra Rocchi, Fabio Fazi, Marcella Braga

Produzione: Emilia-Romagna Film Commission, Movie Factory

Distribuzione: Movie Factory

Tommy Fontana, un trentacinquenne italiano, esce di prigione dopo aver scontato una lunga pena detentiva. Recluso per aver partecipato a una rapina con tanto di feriti. I suoi complici l’hanno fatta franca grazie al suo silenzio. Al suo rilascio viene consegnato a Tommy il kit di prima necessità, un sostegno destinato a pochi, ma del tutto inadeguato: 50 euro, un biglietto ferroviario chilometrico, e un buono alloggio per una notte in albergo. All’ uscita dal carcere, anche in questa occasione, non c’è nessuno ad attenderlo. Pertanto Tommy ha davanti a sé solo 24 ore di tempo per trovare una soluzione al suo sostentamento.