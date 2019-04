Titolo originale: Vice

Nazione: U.S.A., Regno Unito, Spagna, Emirati Arabi Uniti

Anno: 2018

Genere: Drammatico, Biografico

Durata: 132′

Regia: Adam McKay

Cast: Alison Pill, Amy Adams, Steve Carell, Christian Bale, Jesse Plemons, Sam Rockwell, Shea Whigham, Jillian Armenante, Brandon Sklenar, Tyler Perry

Produzione: Annapurna Pictures, Gary Sanchez Productions, Plan B Entertainment

Distribuzione: Eagle Pictures, Leone Film Group

Attraversando mezzo secolo, il complesso viaggio di Cheney, da operaio elettrico del rurale Wyoming a Presidente de facto degli Stati Uniti, offre una prospettiva interna, a volte amara e spesso inquietante, sull’uso e l’abuso del potere istituzionale. La dicotomia di Cheney, tra amorevole padre di famiglia e burattinaio politico, è raccontata con intelligenza e audacia narrativa. Guidato dalla sua straordinaria e fedelissima moglie Lynne, e avendo come mentore il brusco e spavaldo Donald Rumsfeld, Cheney si insinua nel tessuto politico di Washington DC durante l’amministrazione Nixon, diventando Capo dello Staff della Casa Bianca sotto Gerald Ford e, dopo cinque mandati nel Congresso, Segretario alla Difesa per George W. Bush. Nel 2000 rinuncia alla sua posizione di C.E.O. di Halliburton per ricoprire il ruolo di vicepresidente di George W. Bush, con l’implicito accordo che avrebbe esercitato un controllo quasi totale. Un copresidente in tutto e per tutto, tranne che per il nome. Le astute e segrete manovre politiche di Cheney hanno modificato il panorama politico americano in modi che continueranno a riecheggiare per i decenni a venire.