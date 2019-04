Paolo Ruffini ha donato 10 biglietti per lo spettacolo di Sabato 3 Agosto 2019 ore 21.30, Follonica Summer Festival, Arena Spettacoli-Parco Centrale di via Massetana a Follonica, in provincia di Grosseto.

Un’iniziativa a sostegno della History Life Onlus e L’Alchimista per finanziare borse di studio nella provincia di Pescara.

Gli attori della compagnia Mayor Von Frinzius che andranno in scena con Paolo Ruffini sono cinque ragazzi con Sindrome di Down, uno autistico ed uno in carrozzina. Al pianoforte Claudia Campolongo, consulenza artistica Claudia Mazzeranghi, per la regia di Lamberto Giannini. Produzione di Non c’è problema e FENIX ENTERTAINMENT.

Paolo Ruffini insieme a degli attori davvero UP con la sindrome di Down, porta in scena uno spettacolo comico e commovente che racconta delle relazioni umane e della bellezza che risiede nella diversità.

Lo scheletro della rappresentazione è costruito sull’intenzione di Paolo di realizzare uno straordinario One Man Show, con imponenti scenografie ed effetti speciali. Parte però una sequela di boicottaggi e rocambolesche interruzioni in cui gli attori fanno irruzione dimostrando di essere molto più abili di lui.

Il pubblico è il vero protagonista di qualcosa che, più che uno spettacolo, può definirsi un’esperienza, dove le distanze tra palcoscenico e platea si annullano, e alla fine attori e spettatori si ritrovano per condividere un gesto rivoluzionario: un grande abbraccio.

Una dimostrazione di come alla fine siamo tutti diversamente abili, diversamente normali e meravigliosamente diversi. Impossibile non essere contagiati dalla “ Sindrome di UP”!

I biglietti potranno essere ritirati direttamente la sera dell’evento. Clicca qui