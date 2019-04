Un’iniziativa History Life Onlus e L’Alchimista per finanziare borse di studio nella provincia di Pescara.

Per beneficenza è attiva su HeartSocial una cena eccezionale in uno dei migliori ristoranti d’Italia, “Oste e Cuoco“, situato in Piazza Risorgimento a Milano. Filippo La Mantia ha donato la cena ed aspetterà ed accoglierà nel suo ristorante, le persone che si aggiudicheranno la cena.

Oltre a gustare dei piatti sapientemente preparati e studiati dall’oste e cuoco, Chef Filippo La Mantia, si avrà modo di conoscere tutti i segreti di una vera cucina professionale e vedere dal vivo uno chef all’opera.

I vincitori saranno accolti per una cena all’interno della sua cucina, cuore pulsante del ristorante, dove si apprezzeranno la cura a l’attenzione che La Mantia ha nella creazione dei suoi piatti.

L’esperienza è valida per due persone. Si terrà in una data da stabilire in base alla disponibilità di Filippo La Mantia stesso e di chi si aggiudicherà l’esperienza, entro sei mesi dall’aggiudicazione.