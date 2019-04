Copenaghen punta a diventare a neutralizzare le sue emissioni di gas serra entro il 2025, ma deve confrontarsi con le resistenze del governo nazionale. Per raggiungere l’obiettivo, la capitale danese intende intervenire su tre fronti: la mobilità, le sorgenti di energia utilizzate per riscaldare le case e il trattamento dei rifiuti. Sul primo fronte già molto è stato fatto, aumentando le corsie delle piste ciclabili e inaugurando una nuova linea di metropolitana che renderà inferiore a 650 metri la distanza della maggior parte dei residenti dalla stazione più vicina. Ma il governo centrale, per compiacere i danesi che vivono fuori dalle grandi città, ha ridotto le tasse di immatricolazioni delle automobili. Per quanto riguarda il riscaldamento: è stato costruito un termovalorizzatore di nuova generazione che produce energia utilizzata per riscaldare le case. Infine, l’amministrazione ha investito pesantemente sull’eolico che dovrebbe produrre energia rinnovabile per bilanciare le emissioni di gas serra [The New York Times; Somini Sengupta]

(fonte aduc – The New York Times)