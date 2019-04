Uno spettacolare attrazione mostrerà il set con i suoi costumi, gli oggetti autentici di scena provenienti da tutte le stagioni della serie, inclusa l’ottava stagione. Con un tour che permetterà ai fan di entrare davvero nel mondo di Westeros e non solo, offrendo un’esperienza unica che farà emozionare tutti .

Gli ospiti si troveranno direttamente nel cuore dei Sette Regni, grazie a un’ampia selezione di oggetti di scena, costumi e armi utilizzate per creare i mondi di Westeros ed Essos, divenuti vere icone della celebre saga. HBO Licensing & Retail e Linen Mill Studios stanno progettando un’incredibile esperienza interattiva di 33.000mq che aprirà i suoi cancelli nella primavera 2020. Si tratta dei primo di una serie di progetti annunciati da HBO lo scorso anno, legati all’eredità che il territorio dell’Irlanda del Nord riceve da Il Trono di Spade.

Il Tour si svolgerà all’interno dei Linen Mill Studios a Banbridge, nell’Irlanda del Nord, il luogo originale delle riprese, utilizzato per molte scene simbolo della serie. I visitatori sono portati dietro le quinte, facendo loro rivivere momenti chiave della serie, esattamente dove si sono svolte le scene.

In previsione dell’apertura del tour nella primavera del 2020, un team creativo di fama internazionale sta lavorando con Linen Mill Studios e HBO per dare vita ad un’esperienza profondamente immersiva e sensoriale, che evocherà la magnificenza dello spettacolo, da L’Approdo del Re, Winterfell, Roccia del Drago e le terre oltre la Barriera, ai Regni attraverso il Narrow Sea come Mereen e Braavos.

Il Game of Thrones Studio Tour consentirà ai fan di tutto il mondo di ammirare le doti artistiche del team di produzione del Trono di Spade, come parte della più grande esposizione dei manufatti di Game Of Thrones nel mondo.

Lo Studio Tour presenterà anche una prima collezione di espositori informativi che metteranno in risalto gli spazi di produzione insieme all’artigianalità e all’abilità artistica dei team creativi che hanno dato vita all’epica serie. Le informazioni sul Production Design e i laboratori dell’Art Department miglioreranno l’esperienza del visitatore, con il punto interattivo del reparto costumi, le vetrine sui trucchi, le protesi, l’armeria e molto altro.

“È un vero piacere annunciare la prima attrazione del progetto del Game of Thrones Legacy in Irlanda del Nord. Alcune delle scene più iconiche di Game of Thrones sono state girate nei Linen Mill Studios e i nostri fan avranno presto l’opportunità di vedere il lavoro dell’incredibile team della saga in un museo, così come meritano“, ha dichiarato Jeff Peters, Vice Presidente della HBO licensing & retail.

“Linen Mill Studios è entusiasta di avere, in collaborazione con HBO, l’incredibile opportunità di offrire ai fan una visione unica della creazione della serie de Il Trono di Spade nella sua autentica ambientazione, in una delle principali location delle riprese. I fan avranno l’opportunità di sperimentare in prima persona la selezione più completa al mondo di elementi iconici dello spettacolo “, ha affermato Andrew Webb, Managing Director di Linen Mill Studios.

“L’Irlanda del Nord è molto orgogliosa di ospitare la produzione epica de Il Trono di Spade. Fin dall’inizio, i fan dello show sono accorsi in Irlanda del Nord da tutto il mondo, per visitare le location presenti nella saga. Ora è davvero incredibile che Linen Mill Studios, uno degli studi cinematografici utilizzati sin dall’inizio, apra al pubblico, come esperienza de Il Trono di Spade. È fantastico che quest’attrazione venga costruita e sviluppata nel vero studio cinematografico “, ha dichiarato Richard Williams, Chief Executive di Northern Ireland Screen.

“Siamo davvero entusiasti di questo annuncio. Il Trono di Spade ha trasformato l’Irlanda del Nord in una destinazione internazionale per il turismo cinematografico. Ha portato in Irlanda del Nord molti visitatori e fan della Saga a esplorare i paesaggi mozzafiato, le coste e le montagne presenti nella serie. La nuova attrazione consentirà inoltre ai visitatori di vedere i set e i costumi autentici e di apprendere il modo in cui è stato realizzato questo capolavoro. Il luogo dello Studio Tour nei Linen Mill Studios di Banbridge, a metà strada tra Belfast e Dublino, può essere facilmente raggiunto dagli 11 milioni di persone che visitano l’isola d’Irlanda ogni anno e può anche fornire un ulteriore spunto di viaggio. Ringrazio i Linen Mill Studios nel riconoscere le crescenti opportunità del turismo cinematografico e HBO per aver fatto dell’Irlanda del Nord “Home of Thrones”. Non ho dubbi che questo investimento offrirà ai visitatori un’esperienza di livello internazionale “, ha affermato John McGrillen, Direttore Generale di Tourism NI.

Informazioni su HBO Licensing & Retail

HBO Licensing & Retail, una divisione di Home Box Office, Inc., collabora con i migliori licenziatari di tutto il mondo per offrire al pubblico della HBO nuovi ed entusiasmanti modi per interagire con i loro programmi preferiti. La divisione si avvale di programmi HBO pluripremiati come Game of Thrones, VEEP, Sex and the City, Silicon Valley, Insecure, The Sopranos, Big Little Lies, True Blood e altri ancora per creare prodotti di consumo con licenza ufficiale, programmi di merchandising innovativi ed esperienze immersive. HBO Licensing & Retail opera su una vasta gamma di categorie di prodotti, tra cui oggetti da collezione, abbigliamento, editoria, giochi digitali, collaborazioni di moda e bellezza, accessori di lusso e molto altro. I prodotti HBO con licenza ufficiale possono essere acquistati nei negozi di tutto il mondo, online negli Stati Uniti su http://store.hbo.com e presso l’HBO retail hub, l’HBO Shop®, situato a 42nd e 6th Avenue a New York

Informazioni su Linen Mill Studios

Situata a Banbridge, nella Contea di Down, la Linen Mill Studios è una consociata interamente controllata da John Hogg & Co, un’azienda a conduzione familiare dell’Irlanda del Nord che opera con successo sin dal 1800. Dal 1832 al 2008 il sito di Linen Mill a Banbridge è stato utilizzato esclusivamente per la produzione di lino. Dopo un significativo calo dell’industria del lino locale nel 2008, è iniziata la lunga collaborazione con HBO. Negli anni seguenti, culminati nelle riprese dell’ottava stagione finale del 2018, un terzo del 75% di Game of Thrones girato nell’Irlanda del Nord, è stato girato ai Linen Mill Studios.

Con la data di primavera del 2020, il Tour del Trono di Spade di Linen Mill Studios è l’ultimo capitolo della storia della Linen Mill, che a sua volta rappresenta un caso di successo di rinnovamento industriale.

www.linenmillstudios.com