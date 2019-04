Titolo originale: Les enfants du 209 rue Saint-Maur, Paris Xe

Anno: 2018

Genere: Documentario

Durata: 100′

Regia: Ruth Zylberman

Produzione: ARTE France, Zadig Productions

Distribuzione: Lab 80 Film

Ruth Zylberman ha scelto un edificio parigino di cui non sapeva nulla, il 209 di Rue Saint-Maur. Per diversi anni ha indagato con l’obiettivo di ritrovare i vecchi inquilini del palazzo, per poter ricostruire la storia di quella che era stata una piccola comunità ebrea durante l’occupazione nazista. Ha ritrovato gli ex abitanti del 209 nelle periferie di Parigi, a Melbourne, New York e Tel Aviv. Li ha filmati insieme all’edificio e alle sue pietre, riprendendoli come un organismo vivente, per poter comprendere che cosa resta delle loro vite “interrotte”.