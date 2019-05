Auguri ad un grande campione: Fulvio Collovati.

Collovati esordì in nazionale il 24 febbraio 1979, a 21 anni, nella partita amichevole Italia-Paesi Bassi (3-0) disputata a Milano. Realizzò la sua prima rete in azzurro il 16 febbraio 1980, in Italia-Romania (2-1) giocata a Napoli. Nonostante fosse sceso in serie cadetta, convinse il commissario tecnico Enzo Bearzot a convocarlo per il campionato d’Europa 1980 dove l’Italia, paese ospitante, si classificò quarta: Collovati fallì il rigore decisivo nella finale per il terzo posto contro la Cecoslovacchia.

Due anni dopo fu tra i protagonisti della vittoriosa spedizione azzurra al campionato del mondo 1982, dove disputò, da titolare e con ottimo rendimento, tutte le gare della manifestazione fino alla finale dell’11 luglio 1982, vinta 3-1 contro la Germania Ovest. Con la nazionale ha totalizzato 50 presenze e realizzato 3 gol.

Fulvio Collovati ha, recentemente, supportato con una donazione di memorabilie, l’iniziativa della History Life Onlus e de L’ALCHIMISTA tesa a finanziare delle borse di studio. Clicca qui per vedere l’iniziativa