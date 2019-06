L’estate è la stagione più attesa, celebrata da poeti e scrittori. Vitale ma rilassata, si presenta come uno stato d’animo, più che un semplice periodo dell’anno.

E proprio in linea con le sensazioni che genera è il nuovo titolo di Slow Food Editore Estate, vita e cucina di stagione in tutte le librerie dal 5 giugno e già disponibile on line su www.slowfoodeditore.it.

“Non c’è che una stagione: l’estate. Tanto bella che le altre le girano intorno” recita Ennio Flaiano e davvero non ci sono parole migliori per raccontare i mesi del calore e dell’allegria, del piacere di stare all’aperto.

Niente fretta ma tempo da dedicare a se stessi, alla famiglia e alla cucina: da una parte cibi freschi e leggeri, dall’altra piatti invitanti da preparare per le cene con gli amici.

Nel libro troviamo tanti suggerimenti e un centinaio di ricette per vivere al meglio la bella stagione: grigliate e picnic, colazioni rigeneranti, gelati e sorbetti da preparare in casa, pranzi da portare in spiaggia e nelle gite in malga. Non ci resta che abbandonarci alla piacevolezza di queste pagine per risintonizzarci con la natura e i suoi ritmi, anche attraverso i mille spunti che il cibo ci offre.

Il piano completo dell’opera prevede anche i volumi dedicati alle altre stagioni: Autunno (2019), Inverno e Primavera (2020).

Estate

Collana: Slow Book

Pagine: 256

Prezzo: 24,50 €