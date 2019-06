Titolo originale: In den Gängen

Nazione: Germania

Anno: 2018

Genere: Drammatico

Durata: 125′

Regia: Thomas Stuber

Cast: Sandra Hüller, Peter Kurth, Franz Rogowski, Henning Peker, Ramona Kunze-Libnow, Gerdy Zint, Sascha Nathan, Matthias Brenner

Produzione: Sommerhaus Filmproduktionen, Departures Film, ARTE, German Films

Distribuzione: Satine Film

Le luci di un grande supermercato alla periferia di una cittadina della Germania Est si accendono e, sulle note di Sul Bel Danubio Blu, i carrelli per la movimentazione delle merci volteggiano come abili danzatori in un valzer tra i corridoi. Un’immagine onirica ed evocativa che sembra contrastare con la monotona quotidianita di questo luogo, popolato di gente, lavoratori o clienti, unicamente impegnata a riempire o a svuotare interi bancali di merci. Eppure, in questo microcosmo di vite scandite da una banale e impassibile regolarita, si cela una profonda umanita: storie di solitudini e malinconie, ma anche di emozioni e di complicita, animano la vita tra i corridoi creando l’ illusione, tra i lavoratori, di essere parte di un’unica, grande famiglia. Il nuovo arrivato Christian, timido e riservato scaffalista notturno, non resta insensibile a questa atmosfera e presto finisce per considerare il supermercato come fosse la sua vera casa. Ma, soprattutto, Christian non resta insensibile a lei, la Marion ai dolciumi, che lo ha folgorato al primo sguardo e che, tra un incontro e l’altro alla macchinetta del caffe, cerca teneramente di conquistare.