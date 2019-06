La sindrome di Up. La felicità insegnata da persone con la sindrome di Down (Mondadori) è la forma scritta dello spettacolo Up & Down, performance teatrale di Paolo Ruffini. Con il suo nuovo libro, l’autore chiede ai lettori di interrogarsi sul senso della felicità: quanto tempo passano le persone a lamentarsi della propria condizione invece di sorridere alla vita? Ruffini ci propone di prendere nota degli insegnamenti che le persone affette dalla sindrome di Down possono donarci in tema di emozioni. Appuntamento al Circolo dei lettori, giovedì 13 giugno ore 18.30, via Bognino 9 Torino.

«Quando vado in giro vedo tanta gente musona, lamentosa, polemica, gente che sembra contenta di essere infelice. Allora mi sono chiesto: e se essere infelici fosse normale? Ma poi cos’è la normalità? C’è qualcuno più normale o più diverso? E rispetto a chi? La verità è che la vita è fatta di up e down: siamo tutti up quando le cose vanno come vogliamo e siamo down quando invece non rispettano le nostre aspettative. La cosa curiosa è che essere up è la condizione che caratterizza maggiormente le persone che hanno la sindrome di Down. Non so perché, sarà nel DNA, in quel cromosoma in più, ma è così. Per loro è più facile essere felici. Hanno una fiducia, una confidenza con la felicità che a me spesso manca. Forse perché per un’anomalia genetica hanno scoperto tesori inestimabili: la manifestazione dell’affettività, la risata contagiosa, la predisposizione al sorriso, il piacere di stare insieme, la meraviglia per le piccole cose. Sono i miei super-eroi, perché hanno il potere inconsapevole non solo di compiere l’impossibile, ma anche di insegnarti a fare altrettanto. Io ho capito come essere felice stando con persone con sindrome di Down.»