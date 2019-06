Torino, il Circolo dei Lettori, Via Bogino 9

Lunedì 10 giugno Ore 18.30

Con Gabriele Ferraris

Nel suo nuovo libro Musictherapy (Piemme), Luca Dondoni ha registrato le dichiarazioni di numerosi protagonisti della scena musicale, sia italiana che internazionale, intorno al tema a loro più caro: la musica. Il suo libro ci ricorda che le nostre giornate, se accompagnate da una canzone, possono acquisire un sapore molto più deciso. L’autore propone questi temi al pubblico del Circolo dei lettori il giorno lunedì 10 giugno, ore 18.30, in dialogo con Gabriele Ferraris.

La musica può trasformarsi in uno strumento preziosissimo, in un’amica vera e irrinunciabile. Una compagna di vita che sa starti vicino, lenire il dolore, farti rilassare quando serve e amplificare ogni emozione sul tuo cammino. Sa essere compagna nei momenti di svago, coach per l’attività sportiva, sottofondo per l’amore. Può riportarti in luoghi mai dimenticati, farti sentire quegli stessi identici odori. Come una magia. A dircelo sono coloro che l’hanno vissuta fino in fondo, stelle e anime uniche come Lucio Dalla o Bruce Springsteen.

Luca Dondoni, dj storico della radio, giornalista e critico musicale di lunga esperienza, li ha respirati direttamente e ce li racconta. Svelandoci i segreti più profondi delle loro canzoni e poi mettendole insieme con cura in vere e proprie playlist, da tenere sempre accanto. Insieme alla scommessa che potranno essere utili, diventare insostituibili così come è successo per lui.

Luca Dondoni è un affermato giornalista musicale e voce storica della radiofonia italiana. È stato corrispondente dall’Italia per Voice of America e direttore responsabile delle testate One O One e Radio Rock FM. Dal 1987 collabora con La Stampa. Attualmente conduce, su RTL 102.5, Pop around the clock.