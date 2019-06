Devon Pravesh è un dottore che si è appena laureato ad Harvard e che arriva al Chestain Park, un ospedale di Atlanta, come specializzando (o Resident, da cui il nome della serie), e viene assegnato al dott. Conrad, uno specializzando all’ultimo anno che ha dei metodi molto rudi ma è un ottimo dottore.

Inoltre Conrad ha avuto una relazione con l’infermiera Nicolette, per la quale prova ancora dei sentimenti.

Nell’ospedale il primario di chirurgia, il dott. Randolph Bell, ha però un problema, un tremore alle mani, che è anche la causa della morte di molti pazienti, ma che tiene nascosto per paura di smettere di operare e di non ricevere più lo stipendio.

La trama si basa sul team formato da Conrad, Devon e Nicolette che cercano prima di far sospendere Randolph, ma, dopo che egli diventa l’amministratore delegato dell’ospedale, non possono far più nulla. Ancora la dottoressa Mina Okafor si ritrova presto ad essere d’accordo coi tre ragazzi.

Allora scoprono che la primaria di oncologia, la dott.ssa Lane Hunter cura i suoi pazienti con dosaggi troppo alti di chemioterapia e che, con ciò, li uccide solo per far soldi, inoltre solo in seguito scopriranno che diagnostica ai pazienti il cancro anche se non ce l’hanno.

Intanto Randolph e Lane hanno una relazione, anche se verrà interrotta da Randolph che farà arrestare la dottoressa per i suoi crimini, senza però ammettere i propri.

Personaggi ed interpreti