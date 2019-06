Fiumicino si conferma il migliore grande aeroporto d’Europa, ma Aci Europe non si limita a premiare gli hub. Accanto ai big del settore, l’Airports Council International Europe promuove anche gli scali minori e alcune categorie specifiche.

Per ogni categoria oltre allo scalo vincitore la giuria ha anche dato una menzione speciale, e in queste sono presenti altri due aeroporti italiani, Venezia e Bologna, mentre per i grandi scali accanto a Fiumicino le menzioni sono state per Monaco e Copenhagen.

Piccoli e medi

Il migliore fra i piccoli scali, quelli sotto i 5 milioni di pax, è l’aeroporto di Cork, premiato per il servizio fornito ai passeggeri disabili e per l’engagement che è riuscito a creare con i suoi pax. Inoltre, l’aeroporto di Cork è risultato quello con le migliori performance di puntualità in Irlanda nel 2018; il premio è stato attribuito anche per l’investimento di 4 milioni di euro nel settore food&beverage per promuovere i prodotti locali.

La menzione d’onore va al London City Airport.

Per quanto riguarda gli aeroporti fra 5 e 10 milioni di pax, il vincitore è lo scalo di Bilbao. Il premio è stato assegnato principalmente per il forte incremento di nuove rotte, con un +21% anno su anno. La menzione d’onore è stata assegnata al Bristol Airport.

È invece il Lyon-Saint Exupéry lo scalo che si è aggiudicato il premio per gli aeroporti fra i 10 e i 25 milioni di passeggeri, scelto per la connessione intermodale messa in campo nel suo nuovo terminal.

La menzione d’onore va all’italiano aeroporto Marco Polo di Venezia.

La categorie speciali

Il premio per le migliori performance sulle eco innovazioni è andato all’aeroporto di Minorca, con una menzione per l’Avinor Oslo Airport mentre quello per l’accessibilità è stato vinto dall’aeroporto di Gatwick con una menzione per l’aeroporto Marconi di Bologna.

Infine, il migliore scalo per la gestione delle risorse umane è l’Hermes Airport di Larnaka, con una menzione per il Sabiha Gökçen di Istanbul.