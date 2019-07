Anna Falchi posta video su Instagram dal titolo “Asta Tosta” per raccogliere fondi per borse di Studio su HeartSocial.

In esclusiva la splendida camicia indossata dalla grande Anna Falchi.

La camicia è quella indossata da Anna nel 2001 quando, ospite del programma satirico di Luttazzi “Satyricon”, si esibì nel gesto di togliersi gli slip per darli al conduttore.

La camicia taglia 50 realizzata dallo storico marchio di moda Gianfranco Ferré è stata donata personalmente da Anna per aiutare la History Life Onlus nella raccolta fondi per il progetto “Borse di studio 2019”.

Tutti possono partecipare alla “gara di solidarietà” e contribuire con una donazione. Clicca qui. Un’iniziativa da non perdere.