Titolo originale: Byosoku 5 Centimeter

Nazione: Giappone

Anno: 2007

Genere: Animazione

Durata: 63′

Regia: Makoto Shinkai

Cast (voci): Kenji Mizuhashi, Yoshimi Kondou, Satomi Hanamura, Ayaka Onoue, Risa Mizuno, Yuka Terazaki

Produzione: CoMix Wave Inc.

Distribuzione: Nexo Digital

Takaki e Akari, sono due studenti delle scuole elementari uniti da una comune passione per i libri. Quando la ragazza si trasferisce, i due amici sono costretti a tenersi in contatto solo attraverso uno struggente scambio epistolare. Così, qualche tempo dopo, Takaki decide di intraprendere da solo un lungo viaggio per incontrare per l’ultima volta la sua amica, durante una sera d’inverno…