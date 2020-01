Titolo originale: Breakthrough

Nazione: U.S.A.

Anno: 2019

Genere: Biografico, Drammatico

Durata: 116′

Regia: Roxann Dawson

Cast: Chrissy Metz, Topher Grace, Josh Lucas, Marcel Ruiz, Dennis Haysbert, Mike Colter, Sam Trammell, Stephanie Czajkowski

Produzione: Fox 2000 Pictures, Twentieth Century Fox

Distribuzione: 20th Century Fox

Il quattordicenne John, durante una mattina di inverno, cade nel lago ghiacciato di St. Louis, nel Missouri, annegando. La rianimazione cardiopolmonare, praticata per quasi mezz’ora, non porta a nessun risultato e il ragazzo viene dichiarato morto. La sua famiglia è in preda alla disperazione, ma sua madre, Joyce Smith, non è ancora pronta a perdere suo figlio e, seduta ai piedi del suo capezzale, inizia a pregare ad alta voce. Tutta la sua fede riuscirà a salvarlo e inspiegabilmente – nonché miracolosamente – il cuore di John riprenderà a battere. Ma dopo essere morto per un’ora è possibile che il giovane sia ancora vivo?