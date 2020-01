Titolo originale: Daitona

Nazione: Italia

Anno: 2018

Genere: Commedia

Durata: 94′

Regia: Lorenzo Giovenga

Cast: Lorenzo Lazzarini, Luca Di Giovanni, Pietro De Silva, Lina Bernardi, Ornella Muti

Produzione: Daitona s.r.l..

Distribuzione: Distribuzione Indipendente

Ventiquattr’ore nella vita di Loris Daitona, scapestrato scrittore romano, noto a tutti per aver pubblicato a soli sedici anni il suo unico e fortunato romanzo: il best-seller per adolescenti Ti Lovvo. Ma a distanza di dieci anni, che fine ha fatto Loris Daitona? In una mattina come tante altre Daitona si sveglia in una camera da letto sconosciuta, ignaro di ciò che è accaduto la sera precedente. Una macchia di sangue sul casco, un messaggio sul cellulare, una chiamata che gli ricorda di portare un certo Passero Rosso in un luogo stabilito e poco di più. Da questo momento il nostro scrittore sarà coinvolto in un turbine di mirabolanti scambi di persona, inspiegabili equivoci seriali, incontri di dubbia entità con poetesse erotiche, teppisti schizzati, attori fanatici e viscidi editori. In una Capitale che sembra Los Angeles, popolata da maschere grottesche e caricature endemiche, Daitona deve risolvere una serie di questioni: cosa diavolo è successo la sera precedente? Cos’è il Passero Rosso? Cosa vogliono tutti da lui?