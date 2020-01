Titolo originale: Toy Story 4

Nazione: U.S.A.

Anno: 2017

Genere: Animazione

Durata: 100′

Regia: John Lasseter

Cast (voci originali): Tom Hanks, Christina Hendricks, Patricia Arquette, Keanu Reeves, Tim Allen, Don Rickles, Wallace Shawn, Annie Potts, Joan Cusack, Kristen Schaal, Laurie Metcalf, Bonnie Hunt, Jordan Peele, Jodi Benson, Lori Alan, Timothy Dalton,

Produzione: Pixar Animation Studios

Distribuzione: Walt Disney Studios Motion Pictures Italia

Woody è sempre stato molto sicuro di sé e convinto che la sua priorità sia prendersi cura dei bambini, che si tratti di Andy o Bonnie. Ma l’arrivo di un nuovo giocattolo di nome “Forky” nella cameretta di Bonnie darà il via a un’avventura on the road con amici vecchi e nuovi, e farà capire a Woody quanto può essere grande il mondo per un giocattolo. Forky, un cucchiaio-forchetta trasformato in giocattolo contro la sua volontà, preferirebbe stare alla larga da questa avventura, se solo ne avesse la possibilità.