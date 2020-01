Titolo originale: Sir

Nazione: India, Francia

Anno: 2018

Genere: Drammatico

Durata: 99′

Regia: Rohena Gera

Cast: Ahmareen Anjum, Vivek Gomber, Geetanjali Kulkarni, Tillotama Shome, Rahul Vohra

Produzione: Ciné-Sud Promotion, Inkpot Films Private Limited

Distribuzione: Academy Two

Ratna lavora come domestica per Ashwin, erede di una ricca famiglia di Mumbai. Lui possiede tutto, ma è disilluso sul futuro; lei invece non possiede nulla ma è piena di speranza e lotta per i suoi sogni. I loro due mondi così distanti si avvicineranno, facendo emergere sentimenti inaspettati ma le barriere tra di loro sembrano insormontabili…