Titolo originale: Tulipani: Liefde, eer en een fiets

Nazione: Olanda, Italia, Canada

Anno: 2017

Genere: Commedia, Drammatico

Durata: 100′

Regia: Mike Van Diem

Cast: Giancarlo Giannini, Gijs Naber, Ksenia Solo, Donatella Finocchiaro, Lidia Vitale, Giorgio Pasotti, Michele Venitucci, Anneke Sluiters

Produzione: Stemo Production, Fatt Productions, Don Carmody Production, Draka Production

Distribuzione: Stemo Distribuzione

Un’esplosione in una grotta nei pressi di un tranquillo villaggio del sud Italia. Un ispettore di polizia trova il corpo di un eremita arruffato, che una volta era a capo di una potente mafia locale. L’indagine porta rapidamente ad una giovane donna canadese che recentemente ha soggiornato nel villaggio per spargere le ceneri della sua defunta madre italiana. Quando viene interrogata, l’ispettore scopre che al suo arrivo gli abitanti del villaggio locale la accolsero come la figlia perduta da tempo di un padre leggendario: un contadino olandese testardo che una volta ha guidato la sua bicicletta dal Sud dell’Olanda per coltivare i tulipani nel caldo soffocante della Puglia. L’ispettore è immerso in storie appassionate e colorate del miracoloso commercio di fiori di quest’uomo, dei suoi scherzi intenzionali con la folla locale e del suo amore turbolento e vivo. Ma ogni testimone oculare racconta il suo la propria versione della storia ed il confine tra realtà e finzione diventa deliziosamente sfocato.