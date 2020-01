Titolo originale: Beautiful Boy

Nazione: U.S.A.

Anno: 2018

Genere: Biografico, Drammatico

Durata: 111′

Regia: Felix Van Groeningen

Sito ufficiale: www.beautifulboy.movie

Cast: Steve Carell, Timothée Chalamet, Maura Tierney, Christian Convery, Oakley Bull, Kaitlyn Dever, Stefanie Scott

Produzione: Amazon Studios, Big Indie Pictures, Plan B Entertainment

Distribuzione: 01 Distribution

Nicolas Sheff ha 18 anni ed è un bravo studente: scrive per il giornale della scuola, recita nello spettacolo teatrale di fine anno e fa parte della squadra di pallanuoto. Ama leggere e possiede una spiccata sensibilità artistica; in autunno andrà al college. Da quando ha 12 anni però, ama sperimentare le droghe; da qualche tempo ha provato la metamfetamina e, come lui stesso dichiara, “Il mondo, da bianco e nero, improvvisamente è diventato in Technicolor”. In breve tempo Nic, da semplice adolescente che fa uso sporadico di stupefacenti, si trasforma in un vero e proprio tossicodipendente. Beautiful Boy è la storia, tanto onesta quanto spietata, di una famiglia che accompagna il proprio figlio nella lotta contro l’assuefazione.