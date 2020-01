Titolo originale: Climax

Nazione: Francia

Anno: 2018

Genere: Drammatico, Thriller

Durata: 90′

Regia: Gaspar Noé

Cast: Sofia Boutella, Romain Guillermic, Souheila Yacoub, Kiddy Smile, Claude-Emmanuelle Gajan-Maull, Giselle Palmer, Taylor Kastle

Produzione: Rectangle Productions, Wild Bunch

Distribuzione: Europictures, Mial Vision

Ispirato a un fatto di cronaca, siamo nel 1996. Una compagnia di ballerini si ritrova in una sala prove isolata, vicino una foresta, non ci sono ancora né cellulari, né internet. Alla fine delle prove i ragazzi decidono di fare una festa per rilassarsi ma qualcuno ha versato una strana sostanza nella sangria. Da qui un tuffo nella follia e nell’orrore, in un delirio collettivo da trance, tutti saranno condotti verso il caos.