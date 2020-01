Titolo originale: Soledad

Nazione: Italia, Argentina

Anno: 2018

Genere: Biografico, Drammatico

Durata: 100′

Regia: Agustina Macri

Cast: Vera Spinetta, Giulio Corso, Marco Cocci, Fausto Cabra, Luis Luque, Silvia kutika, Marco Leonardi, Eleonora Giovanardi, Giorgio Colangeli

Produzione: Cinema 7 Films, 39 Films

Distribuzione: Cinema 7 Films

Soledad Rosas arriva in Italia nel 1997 dall’Argentina. Si trasferisce in una casa occupata a Torino dove incontra Edoardo Massari con il quale ha un’intensa storia d’amore. Il 5 marzo 1998 la coppia viene arrestata e accusata di atti di terrorismo contro la costruzione della rete ferroviaria ad alta velocità. Il 23 marzo Edoardo Massari viene trovato morto nella sua cella in prigione. L’11 luglio Soledad viene trovata morta nel bagno della casa dove viveva agli arresti domiciliari. Nel 2002, la Corte di Cassazione ha lasciato cadere l’accusa di sovversione e terrorismo per mancanza di prove