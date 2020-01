Titolo originale: The Secret Life of Pets 2

Nazione: U.S.A.

Anno: 2019

Genere: Animazione, Avventura, Commedia

Durata: 86′

Regia: Chris Renaud

Cast (voci originali): Patton Oswalt, Eric Stonestreet, Kevin Hart, Lake Bell, Dana Carvey, Albert Brooks, Hannibal Buress, Bobby Moynihan, Tiffany Haddish, Kylie Hart

Cast (voci italiane): Alessandro Cattelan, Laura Chiatti

Produzione: Illumination Entertainment, Universal Pictures

Distribuzione: Universal Pictures

Il terrier Max è alle prese con alcuni grandi cambiamenti nella sua vita. La sua padrona adesso è sposata e ha un bambino, Liam. Max si proccupa così tanto di proteggere il ragazzino da sviluppare una sorta di nevrosi. Durante un soggiorno con tutta la famiglia in una fattoria, Max e il bastardino Duke, suo fratello e adottivo, dovranno fare i conti delle mucche allergiche ai cani, alcune volpi ostili e un tacchino terrificante, cosa che contribuisce solo ad aumentare l’ansia di Max. Fortunatamente, Max riceve dei consigli dal rozzo cane della fattoria Rooster, che aiuta Max a liberarsi delle sue nevrosi e a ritrovare il suo io di leader, concedendo a Liam un po ‘più di libertà. Nel frattempo, la gatta Chloe ha scoperto le gioie dell’erba gatta e la sfortunata volpina Gidget perde accidentalmente il giocattolo preferito di Max e deve organizzare un’operazione di recupero sotto copertura e a prova di artiglio felino per cavarsela in un appartamento pieno di gatti. Con un piccolo aiuto da parte di Chloe, Gidget fa suoi i misteriosi usi e costumi dei felini per potersi infiltrare nella loro tana e recuperare Busy Bee. E il folle ma adorabile coniglietto Nevosetto sviluppa alcune serie manie di grandezza illudendosi di essere veramente un supereroe quando la sua padroncina Molly gli fa indossare un pigiama stile Superman. Ma quando Daisy, un intrepida Shih Tzu, si presenta chiedendo il suo aiuto per una missione pericolosa, Nevosetto sarà costretto a trovare il coraggio per trasformarsi realmente nell’eroe che fino a quel momento ha solo pensato di essere.