Titolo originale: Di tutti i colori

Nazione: Italia

Anno: 2019

Genere: Commedia

Durata: 100′

Regia: Max Nardari

Cast: Andrea Preti, Olga Pogodina, Paolo Conticini, Giancarlo Giannini, Nino Frassica, Tosca D’aquino, Luis Molteni, Larisa Udovichenko, Pietro De Silva, Alessandro Borghi, Antonio De Matteo, Flora Canto, Armando Pizzuti, Roberto Carrubba

Produzione: Bell Film, White Wolf, Oda Film, Zori Film

Distribuzione: Whale Pictures

Giorgio è bel ragazzo, ma talmente bugiardo che arriva persino a fingersi gay e diventare Giorgy per trovare un lavoro all’interno di una casa di moda del grande stilista Vladimiro! Olga invece è una bella ragazza russa, arrivata in Italia per lavorare nella stessa maison come vice presidente. Giorgio, vittima delle sue stesse bugie, per conquistare il cuore di Olga, dovrà scontrarsi con il playboy Massimo e alla fine sarà costretto a diventare per la prima volta una persona sincera.