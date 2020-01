Titolo originale: Sangue nella bocca

Nazione: Italia, Argentina

Anno: 2016

Genere: Drammatico

Durata: 97′

Regia: Hernàn Belòn

Cast: Leonardo Sbaraglia, Eva De Dominici, Erica Banchi, Osmar Nuñez, Claudio Rissi, Benicio Mutti Spinetta, Camila Zolezzi, Erica Farías, Pablo Paoliello, Diego Chavez

Produzione: Cinedea, Cactus Cine

Distribuzione: Cinedea srl

Ramon Alvia è un pugile professionista che si trova alla fine della sua carriera. La moglie Carina pretende che si ritiri per impegnarsi in altre attività. Lui resiste, pensa di essere ancora giovane e di poter continuare a vincere. In palestra, Ramon incontra e scopre Débora, una giovanissima e bella boxer donna. Sedotto dalla gioventù, dal fascino e dalla forza selvaggia di Deborah, Ramon sente che può recuperare tutta la sua energía. Rinuncia alla sua famiglia e lascia il suo manager, abbandonandosi ad una relazione appassionata in cui piacere e dolore sono strettamente legati e la violenza aumenta ad ogni round.