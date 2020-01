Titolo originale: Goldstone

Nazione: Australia

Anno: 2016

Genere: Thriller

Durata: 110′

Regia: Ivan Sen

Cast: Alex Russell, Jacki Weaver, David Wenham, Aaron Pedersen, David Gulpilil, Kate Beahan

Produzione: Bunya Productions, Dark Matter

Distribuzione: Movies Inspired

Il detective Jay Swan è sulle tracce di una persona scomparsa. Si ritroverà nella piccola città mineraria di Goldstone dove viene arrestato per guida in stato di ebbrezza da un giovane poliziotto locale, Josh. Quando la stanza di motel di Jay viene fatta saltare in aria, diventa chiaro che nel distretto c’è qualcosa di molto più grande. Jay e Josh saranno così costretti a superare la loro sfiducia reciproca per scoprire, insieme, una verità tutt’altro che gradevole.