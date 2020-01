Titolo originale: Submergence

Nazione: U.S.A., Germania, Francia, Spagna

Anno: 2017

Genere: Drammatico, Romantico, Thriller

Durata: 112′

Regia: Wim Wenders

Cast: James McAvoy, Alicia Vikander, Alexander Siddig, Celyn Jones, Jannik Schümann, Jean-Pierre Lorit, Andrea Guasch

Produzione: Backup Media, Green Hummingbird Entertainment, Lila 9th Productions

Distribuzione: Movies Inspired

James è un biomatematico che, poco prima di partire per un lavoro in Somalia, conosce e si innamora di una donna ingegnere impegnata in un progetto nel Mar Glaciale Artico. Una volta partito, l’uomo viene rapito dai jihadisti e non ha più modo di mettersi in contatto con lei. L’amore tra i due è intenso, sensuale, istintivo e rappresenta, nonostante la distanza, l’unica strada per resistere alle dure prove della vita.