BUILDINGBOX dedica la stagione 2019-2020 al vetro contemporaneo con il progetto Dalla sabbia, opere in vetro, un ciclo espositivo in 12 appuntamenti con cadenza mensile a cura di BUILDING, in collaborazione con Jean Blanchaert.

Il quarto artista del ciclo Dalla sabbia, opere in vetro è Mirosław Bałka, che partecipa con la sua opera 6 x (138 x 47 x 10), 2013.

I pannelli, realizzati in vetro di Murano e poggiati al muro, ricordano delle porte: la finitura del materiale è opaca e, grazie ai riflessi della luce, vi si riescono a percepire le venature del legno. Se il soggetto dell’arte di Miroslaw Balka è la Memoria, attraverso le sue opere si ritrova un affaccio indiretto, oscurato, bloccato, sulla vita passata degli oggetti, indipendentemente dalla loro natura o dalla loro condizione: ogni oggetto possiede una bellezza intrinseca in quanto portatore di Memoria, in questo caso una tavola di legno comune.

BUILDING

Via Monte di Pietà 23

20121 Milano

+39 02 890 94995

[email protected]

11 ottobre 2019 – 11 ottobre 2020

a cura di BUILDING in collaborazione con Jean Blanchaert

4 – 14 gennaio 2020 – 14 febbraio 2020