Titolo originale: Pop Black Posta

Nazione: Italia

Anno: 2019

Genere: Thriller

Durata: 90′

Regia: Marco Pollini

Cast: Denny Mendez, Alessandro Bressanello, Hassani Shapi, Pino Ammendola, Antonia Truppo, Aaron T. Maccarthy, Stefano Ambrogi, Lucia Batassa, Annalisa Favetti

Produzione: Plaza Mayor Company

Distribuzione: Ahora! Film

Cosa accadrebbe se qualcuno spiasse la tua posta? È quello che scoprirà uno strampalato gruppo di personaggi in un’atmosfera claustrofobica e sopra le righe. Quando un posto rassicurante come un ufficio postale si trasforma in un incubo, l’unico modo per uscirne è mettere alla prova se stessi: segreti conservati gelosamente verranno a galla mentre Bene e Male diventano sempre più difficile da riconoscersi.