Titolo originale: Stuber

Nazione: U.S.A.

Anno: 2019

Genere: Azione, Commedia

Durata: 93′

Regia: Michael Dowse

Cast: Dave Bautista, Kumail Nanjiani, Mira Sorvino, Natalie Morales, Iko Uwais, Betty Gilpin Karen Gillam, Jimmy Tatro

Produzione: Twentieth Century Fox

Distribuzione: 20th Century Fox

Durante una tranquilla notte di lavoro, un autista di Uber viene reclutato da un detective per ricercare un sadico terrorista. Seguendo le tracce del criminale, il guidatore si ritroverà coinvolto in un’inaspettata avventura, in cui dovrà usare solo il suo ingegno per uscirne incolume.