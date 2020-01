Titolo originale: Ah-ga-ssi

Nazione: Corea del sud

Anno: 2016

Genere: Drammatico

Durata: 139′

Regia: Chan-wook Park

Cast: Min-hee Kim, Tae-ri Kim, Jung-woo Ha, Jin-Woong Cho, Hae-sook Kim, So-Ri Moon

Produzione: Moho Film, Yong Film

Distribuzione: Altre Storie

Nella Corea degli anni ’30, durante l’occupazione giapponese, una ragazza (Sookee) viene assunta come ancella di un’ereditiera giapponese (Hideko) che vive in una grande tenuta di campagna con il prepotente zio (Kouzuki). L’ancella ha però un segreto: è una borseggiatrice. Reclutata da un truffatore che si finge un conte giapponese, Sookee deve aiutarlo a sedurre la signora per convincerla a fuggire con lui, derubarla delle sue ricchezze e rinchiuderla in un manicomio.