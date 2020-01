Titolo originale: 5 è il numero perfetto

Nazione: Italia

Anno: 2019

Genere: Drammatico

Durata: 100′

Regia: Igor Tuveri

Cast: Toni Servillo, Valeria Golino, Carlo Buccirosso, Iaia Forte, Giovanni Ludeno, Lorenzo Lancellotti, Vincenzo Nemolato

Produzione: Propaganda Italia, Jean Vigo Italia, Rai Cinema

Distribuzione: 01 Distribution

Peppino Lo Cicero, guappo e sicario in pensione, torna in pista dopo l’omicidio di suo figlio. Questo avvenimento tragico innesca una serie di azioni e reazioni violente, scintilla per cominciare una nuova vita. Un piccolo affresco napoletano nell’Italia anni Settanta. 5 è il numero perfetto è una storia di amicizia, vendetta e tradimento, e in fondo, di una seconda opportunità e di una rinascita.