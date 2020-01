Lo staff di Aida Cooper, in merito all’articolo uscito ieri, lunedì 20 gennaio su Adnkronos, precisa che l’artista “non è contro Loredana Bertè” come riportato nel titolo dell’articolo.

Dunque, tutto ciò che è stato riportato nell’articolo non corrisponde alla verità perché la produzione e la promozione sono stati tutti supervisionati da Loredana, che ha messo a disposizione il suo team . Inoltre, la Bertè durante il tour estivo ha fatto promozione al disco di Aida.

Aida Cooper sui social ha dichiarato:

«Cari amici,

sono molto rammaricata per l’uscita su Adnkronos di una mia intervista in cui è stato riportato un mio parziale sfogo. Purtroppo oggi in Italia gli spazi televisivi promozionali per la musica sono ridottissimi e io per andare in televisione mi sento sempre dire “ci deve essere anche la Bertè” ma il disco è mio e non me lo può promuovere lei che già ha supervisionato produzione e promozione .

Ribadisco che sono grata al mio produttore esecutivo Massimo Massagrande e che voglio molto bene a Loredana e la ringrazio per aver duettato con me nel disco e promosso l’intero progetto attraverso le arene del suo tour…»