Il film, una produzione Altre Storie con Rai Cinema, prodotto da Cesare Fragnelli, è stato realizzato con il contributo della Regione Puglia e di Apulia Film Commission.

Di Notte, Sul Mare racconta la difficile storia d’amore tra Monica e Mattia, due ragazzi innamorati e pieni di sogni. La morte del fratello di Monica in un incidente rompe irreparabilmente l’equilibrio delle loro giovani vite. Mattia decide di allontanarsi quindi dalla cittadina sul mare dove vivono, mentre Monica sceglie di rimanere per continuare a lavorare nel ristorante di suo padre Nunzio, un criminale di provincia. Tutto, o quasi, sembra essere tornato alla normalità. Ma il nuovo fragile equilibrio appena instaurato nelle loro vite sarà ben presto nuovamente sconvolto.

“Il film breve di Francesca Schirru fa parte del progetto di Altre Storie ‘i baby del cinema’ nato per sostenere giovani registe e registi nella realizzazione dei loro primi film brevi, – dichiara il produttore Cesare Fragnelli – lavori pianificati e prodotti come i lungometraggi, strategici sia per selezionare, sia per valorizzare nuovi talenti italiani. Di notte Sul mare è il primo film breve di questo importante progetto che abbiamo prodotto anche grazie a Rai Cinema. La presentazione al Bif&st ci conferma che la scelta di scommettere sui giovani talenti, autori del domani, è vincente: una giovane regista come Francesca Schirru da oggi può iniziare a vedere nel grande schermo il suo futuro di autrice. Grazie al Bif&st, grazie ai giovani che con i loro sogni ci danno la forza quotidiana”.

“Sono felice ed emozionata che il mio primo lavoro cinematografico sia presentato al Bif&st – ha aggiunto Francesca Schirru. Poter arrivare ad un grande pubblico è una straordinaria opportunità. Grazie ad Altre Storie e Rai Cinema per aver creduto in me. Nel corto ho voluto raccontare l’amore di due ragazzi osteggiato con violenza dal padre di lei, un criminale di provincia. Mi interessava soffermarmi sulle delicate e profonde relazioni umane di chi questa violenza la subisce e la combatte inconsapevolmente con l’amore. Quell’amore che ha il potere di cambiare le vite di tutti, persino quella di chi aveva fatto della rassegnazione, dell’odio e della violenza la propria unica religione. Mi auguro che possa interessare al pubblico”.

Dramma sentimentale dalle atmosfere crime, sperimentale nel linguaggio e nella scrittura, Di Notte sul Mare vede tra i protagonisti principali Angela Curri, Nicolas Orzella, Arianna Gambaccini e l’amichevole partecipazione di Domenico Fortunato.