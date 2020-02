Standing Ovation di diversi minuti al Chinese Theatre di Hollywood, per il film “Havana Kyrie” di Paolo Consorti, con Franco Nero protagonista. La pellicola, proiettata al Los Angeles – Italia Film, Fashion and Art Fest, ha ricevuto consensi importanti, come la dichiarazione del premio Oscar per Green Book, l’attore, regista e produttore Nick Vallelonga: “Havana Kyrie è un film affascinante ed emozionante. Il finale è ricco di gioia. Una pellicola davvero meravigliosa. L’interpretazione di Franco Nero è straordinariamente bella e poetica”.

Il film, oltre a Franco Nero, ha nel cast anche Ron Perlman, Jorge Perugorria, Jacqueline Arenal, Luca Lionello, Federico Pacifici e tanti dei maggiori attori cubani. Tra gli italiani, partecipano anche Riccardo Mei, Caterina Boccardi e Nicola Anselmi.

La pellicola, che vede la sceneggiatura di Alfredo Mazzara, la fotografia di Dario Germani e il montaggio di Niccolò Notario, indaga sulle disillusioni di un vecchio maestro d’orchestra, vittima di se stesso e della sua chiusura al mondo. La musica (colonna sonora di Danilo Aielli) sarà un fil rouge che farà emergere, dal contrasto tra la perfezione rossiniana e la scioltezza dei ritmi cubani, la complessità dell’animo di Vittorio (Franco Nero), colmo di conflitti irrisolti.

Havana Kyrie, prodotto da Vedado Films, Opera Totale e Rtv Commercial, è stato realizzato anche grazie alla collaborazione della Regione Marche e del Mibact come progetto di interesse culturale e sarà distribuito prossimamente in Italia da Stemo Production, insieme alla Shoreline Entertainment di Los Angeles.

Al festival partecipavano anche alcuni film di Gabriele Salvatores, Francesca Archibugi e Mario Martone.