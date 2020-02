L’eccezionale ritrovamento di un filmato in pellicola scomparso da 44 anni, porta sugli schermi gli Area come non li si vedeva dal 1976: si tratta infatti dell’unico documento video live esistente di uno dei leggendari concerti della band nella sua formazione storica. Ritrovato nel 2020, il film testimonia il primo concerto degli Area al Teatro Uomo di Milano, una serata mitica, alla quale ne seguirono altre due nel 1977. Ad apertura della proiezione, Patrizio Fariselli farà rivivere la storia degli Area e dell’Italia di allora, condividendo racconti tratti dal suo libro “Storie Elettriche”, e succosi aneddoti inediti.

“Si tratta del primo di tre concerti memorabili tenuti dagli Area tra il 1976 e il 1977 al Teatro Uomo, un vecchio cinema-teatro milanese ora demolito, in via Gulli. Di quella serata furono ripresi in pellicola e montati cinque brani, su iniziativa di Gianni Sassi, della Cramps. Poi il film sparì nel nulla! A parte una minuscola scheggia di pochi secondi, rimbalzata da chissà dove e reperibile in rete a bassissima qualità, del film si persero completamente le tracce. Oggi, 44 anni dopo, quel prezioso filmato è stato ritrovato dalla Archivio Nazionale Cinema Impresa-Fondazione CSC, grazie all’opera di conservazione di Ranuccio Sodi – Showbiz.

È un documento eccezionale, unica testimonianza filmata degli innumerevoli concerti tenuti dal gruppo nella sua formazione storica. L’Italia di quegli anni, turbolenta e creativa, è assai complessa da descrivere in poche parole, a metà com’era tra una mezza guerra civile e un gran senso di comunità, ma animata da una grande gioia di vivere. Noi cercavamo di restituire quella complessità con la nostra musica: energica, colta, ironica, suadente e aggressiva. Questa selezione di brani testimonia bene, più di mille parole, lo spirito di quei tempi e il nostro impegno politico che ci portava ovunque in giro per l’Italia: … tra la gente che sa amare”.

Patrizio Fariselli

AREA International Popular Group

Concerto al Teatro Uomo, Milano 1976, in sostegno di radio CANALE 96

Demetrio Stratos – voce, organo Hammond

Patrizio Fariselli – piano Fender, sintetizzatore Arp Odissey, clarinetto basso

Giulio Capiozzo – batteria

Ares Tavolazzi – basso elettrico, trombone

Paolo Tofani – chitarra, sintetizzatori E.M.S

Elenco brani: L’Elefante bianco, La Mela di Odessa, Gioia e Rivoluzione, Lobotomia, L’Internazionale

Regia: Sergio Salerni

Conservato e digitalizzato da Archivio Nazionale Cinema Impresa – Fondo Showbiz-Ranuccio Sodi

Durata: 23’43”