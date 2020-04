La Feijoa selloviana è un frutto dal profumo gradevolissimo che annovera e vanta tante proprietà salutari e benefiche per l’organismo dell’uomo e per l’equilibrio dietetico. Ricca di iodio, se ne conta circa il 3% di prodotto fresco e di parte commestibile e non contiene colesterolo. Il frutto, le foglie ed i semi vantano proprietà antibatteriche ed antisettiche, oltre a proprietà antiossidanti ed anti-aging. L’estratto de frutto di Feijoa selloviana viene impiegato in fitoterapia e nella cosmesi naturale per le sue proprietà emollienti, toniche ed elasticizzanti.

La gamma di benefici ascrivibili non finisce qui: il ridotto contenuto di calorie (70 grammi ogni 100 grammi di parte commestibile) rendono questo frutto tipico delle colture myrtaceae, un vero toccasana per rimanere snelli ed agili, per abbassare i contenuti di trigliceridi e di colesterolo (specie di quello “cattivo”) nel sangue, dato che contiene un esiguo contenuto di sostanze lipidiche.

L’elevato quantitativo di vitamine, specie di quella C al pari degli agrumi, dell’ananas e della fragola, permette di rafforzare il sistema immunitario dell’organismo e di allontanare i malanni tipici della stagione invernale; inoltre, la Feijoa ha un alto contenuto di beta-carotene e di vitamina B6 o piridossina, utilissima per rafforzare il sistema immunitario, per curare la depressione, per proteggere e contrastare l’insorgenza di malattie cardio-vascolari.

I sali minerali, lo iodio e i componenti di flavonoidi fanno sì che la Feioja sia un rimedio naturalissimo per contrastare l’invecchiamento cutaneo, dei tessuti epiteliali e degli organi interni, per ridurre i segni del tempo e per conferire compattezza cellulare. Il contenuto di quercitina ed il canferolo annoverano potentissime proprietà anti-tumorali. Le foglie hanno proprietà antibatteriche eccezionali.