Partiamo dai numeri, visto che i numeri sono stati protagonisti indiscussi di questa folle impresa:

107 ore e 27 minuti di diretta web non stop.

100.000 numeri contati

2 milioni e 700 mila visualizzazioni totali

oltre 70 ospiti dal web, dalla televisione, dalla musica (e persino un Primo Cittadino…)

quasi 20.000 spettatori online al momento del countdown finale

27.607,98 € raccolti per la CROCE ROSSA ITALIANA

Quella che si è svolta da mezzogiorno di venerdì 8 maggio alle 21:50 di martedì 12 maggio è stata un’impresa che resterà a lungo nei ricordi e nei cuori di una generazione di ragazzi italiani, quelli che da anni seguono MATT & BISE e quelli che in quest’occasione hanno scoperto le persone dietro ai personaggi: Matteo Pelusi e Valentino Bisegna.

È infatti alla loro determinazione – e alla loro incoscienza – che si deve questa incredibile maratona non stop per contare fino a 100.000 e raccogliere fondi per la CROCE ROSSA ITALIANA!

Matt & Bise, con l’aiuto di Manfredi Simonetti e con l’aiuto di una squadra a distanza – da Roma (Giulio Fattori), dalla Sicilia (ATOM), da Milano (Newtopia) – hanno saputo coinvolgere una marea di volti noti che hanno saputo comprendere come non si trattasse di un’occasione di ‘visibilità’ ma di ‘azione’: fare qualcosa di buono per aiutare chi ci sta aiutando, la Croce Rossa Italiana. E si è trasformata nell’occasione per mostrare che i ragazzini che a milioni seguono i propri idoli sul web e questi ultimi, youtuber, instagrammer, tiktoker che dir si voglia, non sono solo un fenomeno fatto di numeri ma sono una comunità persone che sono pronte a dare il loro impegno concreto per il bene di tutti quando si sa parlare la loro lingua e gli si dimostra interesse e rispetto.

Ci sono riusciti Matt & Bise, che sono stati in live streaming ininterrotta sul loro canale YouTube fino a quando non hanno finito di contare. E ci sono riusciti anche grazie all’aver saputo stringere intorno a sè e a questa impresa tantissimi amici influencer, youtuber e tanti ospiti del mondo dello spettacolo, che hanno ‘dato i numeri’ insieme a loro. Abbiamo infatti visto intervenire nomi come FEDEZ, PAOLO BONOLIS, BEBE VIO, RUDY ZERBI, PAOLO RUFFINI, GABRY PONTE, CRISTINA D’AVENA, PAOLA DI BENEDETTO, FEDE (di Benji e Fede), persino il sindaco di Torino, città d’origine di Matt & Bise, CHIARA APPENDINO…

Ma anche i “colleghi del web” SESPO & ROSALBA, GRETA MENCHI, MARYNA, ANDREA DAMANTE, GABRIELE VAGNATO, ROBERRYC, TOMMASO ZORZI, I THE SHOW, DENIS DOSIO, CECILIA CANTARANO, ALFA… e tantissimi altri teen idol che anche in piena notte non hanno mai abbandonato Matt & Bise dando loro il cambio per concedere loro un po’ di riposo e intrattenere – contando al loro posto – i giovanissimi follower alcuni dei quali non hanno MAI abbandonato la diretta!

Una vera “impresa di gruppo”, da cui è uscita vincente una comunità, e un nuovo modo di comunicare. Bravi Matteo e Valentino!