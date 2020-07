Nazionale Basket Artisti torna in campo a Milano

Finalmente si potrà tornare in campo per giocare a basket nei centri sportivi! Grazie all’Ordinanza del 29 giugno firmata dal Governatore della Regione Lombardia, VENERDI’ 10 LUGLIO gli sport di contatto (basket, calcetto ecc) potranno ricominciare nelle aree all’aperto rispettando le regole anti-Covid19.

L’ideatore di Nazionale Basket Artisti Fratelli Beretta Simone Barazzotto, con l’importante sostegno di Paolo Beretta di Salumificio Fratelli Beretta e del General Manager di Nazionale Cantanti Gianluca Pecchini, ha fortemente voluto celebrare questa giornata invitando al playground del centro sportivo PlayMore! di via Moscova il team BMM Basket Medici Milano formato da medici milanesi (con il patrocinio dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Milano) che hanno vissuto in prima linea l’emergenza sanitaria. Una partita amichevole per ricominciare ma soprattutto l’occasione per spiegare a grandi e piccini come approcciarsi alla pallacanestro nel dopo Covid19: con l’aiuto del team dei medici illustreremo in un video cosa fare e cosa non fare nel rispetto delle regole dettate dai Ministeri dello Sport e della Salute. L’evento rigorosamente senza pubblico ci permetterà comunque, grazie all’intervento di alcuni Partners, di contribuire ai progetti di Fondazione Dynamo Camp Onlus.

Ad oggi hanno già dato la loro disponibilità a scendere in campo per Nazionale Basket Artisti: il Direttore Artistico di Virgin Radio Dj Ringo, il miglior realizzatore di tutti i tempi Antonello Riva, il conduttore di “105 Take Away” Daniele Battaglia, il giornalista di Sport Mediaset Mino Taveri, la cantante Simona Molinari, l’autore giornalista Pablo Trincia, il conduttore di Sky Sport Stefano Meloccaro, il dj dello Zoo di 105 Pippo Palmieri, l’ex Nazionale e Cantù Fabrizio “Ciccio” Dellafiori, il Bonzo di Revolver (Virgin Radio), il giornalista della Gazzetta dello Sport Bibi Velluzzi ed il Presidente di Heartfulness Italia Giuseppe Dottorini. Per Nazionale Cantanti sarà presente uno dei suoi fondatori, la colonna portante della scuola musicale milanese Mario Lavezzi. Titti Quaggia rappresenterà Partita del Cuore Umanità senza Confini Onlus.

Alzerà la “palla a due” l’Assessore al Welfare della Regione Lombardia Giulio Gallera.

La partita inizierà alle 17. Per stampa e tv, dovrete cortesemente contattarci al 327.4133103 ed inviare una mail ad [email protected]per richiedere l’accredito che autorizzerà l’accesso all’area.

L’evento è organizzato grazie al prezioso supporto dei nostri sponsor:

– Per Nazionale Basket Artisti: Salumificio Fratelli Beretta (Title Sponsor), Prosciutto di Carpegna, Heartfulness, Givova e Federici Sofà

– Per Nazionale Italiana Cantanti: Esselunga (Main Sponsor), Banca Bper e Givova

Si ringraziano inoltre per la collaborazione Uisp Lombardia, PlayMore! e ONElabMilano.

