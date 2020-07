OSTIA ANTICA FESTIVAL 2020

Dopo il sold out della pre-apertura con l’omaggio a Ennio Morricone da parte dell’Orchestra Sinfonica Città di Roma, il 30 luglio alle ore 21.30 l’OSTIA ANTICA FESTIVAL – Il Mito e il Sogno entra nel vivo, con il primo appuntamento della rassegna ANTHOLOGY, sotto la direzione artistica di Gilda Petronelli e Stefano Saletti, che propone 5 concerti dedicati alla grande musica d’Autore, Pop e Rock del Novecento.

Si parte il 30 luglio con l’omaggio del Canto Libero a Lucio Battisti, per proseguire il 5 agosto con Bohemian Symphony – Orchestral Queen Tribute, il 6 agosto con gli ESTRO e il repertorio dei Genesis del periodo 1970/1976, il 7 agosto con Michele Ascolese, Ellade Bandini e Hotel Supramonte e le canzoni di Fabrizio De Andrè e concludere l’11 settembre con Tony Esposito e Gente Distratta per ricordare Pino Daniele.

Una musica che è ormai nella storia, che viene studiata e insegnata, e che, a mezzo secolo dalla sua creazione e dopo aver attraversato tre generazioni, è sempre di più un “classico”. E in questa veste viene riproposta da ensemble che la reinterpretano sia fedelmente come una partitura o rileggendola con personalità e sensibilità musicale.

Apripista della rassegna “CANTO LIBERO”, non un semplice concerto, ma un grande spettacolo che omaggia il periodo d’oro della storica accoppiata Mogol – Battisti. Sul palco un grande ensemble di musicisti affiatati (e già rodati nel corso di lunghe carriere) che nel 2015 riceve la “benedizione ufficiale” da Mogol in persona. Uno spettacolo che va ben oltre la semplice esecuzione di cover dei brani dei classici del repertorio, sempre però mantenendo una certa aderenza, facendo emergere tutta l’anima blues e rock che Battisti aveva.

Con passione e determinazione il Canto Libero fa rivivere allo spettatore la magia di quelle canzoni che hanno davvero segnato la storia della musica come “La canzone del sole”, “Una donna per amico”, “Ancora tu” “E penso a te” oltre a tanti altri grandi successi di Battisti. Come afferma il frontman Fabio “Red” Rosso: “Non si tratta di fare delle belle cover di pezzi che amiamo. È uno spettacolo studiato nei minimi dettagli, nulla è lasciato al caso, arrangiamenti curatissimi, dinamiche e scenografie, video proiezioni. Insomma, ci abbiamo messo il cuore”.

Dopo aver riempito piazze e teatri in giro per l’Italia e l’Europa, il primo grande riconoscimento del valore artistico del Canto Libero arriva a fine 2015 con uno spettacolo sold-out al Teatro Rossetti di Trieste che vede anche la partecipazione straordinaria di Mogol. L’esperienza si ripete ad aprile 2017, quando Mogol torna sul palco con la band nella data udinese per l’ennesimo sold out al Teatro Giovanni da Udine, e ad agosto 2017 a Grado, riconfermando un rapporto di stima e collaborazione che si ripeterà più volte in futuro.

Uno spettacolo con alle spalle già 3 tour, con quasi 40000 spettatori, realizzati nei più importanti teatri italiani: dal Dal Verme di Milano al Del Monaco di Treviso, al Ristori di Verona, l’Archivolto di Genova, il Duse di Bologna, il Politeama Genovese di Genova al Ponchielli di Cremona…

Il gruppo è formato da Fabio “Red” Rosso voce solista, Giovanni Vianelli al pianoforte e alla direzione musicale, Emanuele “Graffo” Grafitti e Luigi Di Campo alle chitarre, Alessandro Sala al basso e alla programmazione computer, Jimmy Bolco alla batteria, Marco Vattovani alle percussioni e batteria, Luca Piccolo alle tastiere, completato dalle splendide voci di Joy Jenkins e Michela Grilli, i video di Francesco Termini e dall’ingegnere del suono Ricky Carioti (già al mixer con Elisa, Jack Savoretti, Fedez, Amici di Maria De Filippi).

Il 5, 6 e 7 agosto, poi, tre serate consecutive , dedicate ad altrettanti indiscussi protagonisti della musica del secolo scorso. Mercoledì 5 , ecco l’omaggio ai Queen con la formazione Bohemian Symphony – Orchestral Queen Tribute. Dopo il successo dello scorso anno, che ha registrato quasi 10000 spettatori, l’opera rock, definita dal pubblico “uno spettacolo travolgente”, attraversa tutta la discografia dei Queen grazie alle potenti voci di Alessandra Ferrari, Roberta Orrù, Andrea Casali e Damiano Borgi, sostenute dall’energia della rock band di Enrico Scopa, Andrea Palmeri, Giacomo Vitullo, Lorenzo Milone e la raffinatezza degli arrangiamenti orchestrali della Orchestral Queen Tribute, diretta dal Maestro Luca Bagagli. La messa in scena firmata da Giacomo Vitullo, che ne ha curato gli arrangiamenti con preziose citazioni al mondo classico, è arricchita dalla partecipazione di Daniele Monterosi, nel ruolo di presentatore che svelerà al pubblico le tante curiosità che si celano dietro la genesi e la storia delle canzoni della formazione britannica. Due ore di intenso spettacolo per rivivere l’immensa eredità del repertorio dei Queen composto di brani indimenticabili come The Show Must Go On, Barcelona, Under Pressure, Somebody to Love: un vero e proprio omaggio allo straordinario talento di Freddie Mercury e della sua intramontabile band.

Giovedì 6 un altro tributo a un caposaldo della musica rock britannica: in uno spettacolo di quasi tre ore, gli ESTRO ripercorreranno con fedeltà e passione le pagine più coinvolgenti della produzione dei Genesis. Gli ESTRO sono una delle band più apprezzate (e affermate) in Italia per la cura e l’incredibile fedeltà dell’esecuzione dei brani suonati e con la formazione a due batterie, riproporrà i capolavori del periodo d’oro, quello dal 1971 al 1976. Poco prima del lockdown, l’annuncio della attesa reunion dei Genesis ha galvanizzato i prog fan di tutto il mondo. In oltre cinquant’anni di carriera, la band inglese ha pubblicato quindici album in studio e sei album dal vivo, raggiungendo il successo commerciale alla fine degli anni 80. Da un punto di vista strettamente artistico, però, è indubbio come sia la produzione del periodo 1970/1976 quella di maggior valore: quella contenuta in album immortali come Trespass (1970), Nursery Cryme (1971), Foxtrot (1972, al cui interno troviamo la celeberrima suite Supper’s Ready), Selling England By The Pound (1973) fino al doppio album concettuale The Lamb Lies Down On Broadway (1974) e ai due ottimi dischi pubblicati dopo la fuoriuscita dal gruppo del cantante e leader Peter Gabriel, ovvero A Trick Of The Tail e Wind & Wuthering, entrambi del 1976. Ed è proprio a questo periodo irripetibile, a questa collezione di musica immaginifica che è dedicato il nuovo spettacolo degli ESTRO, storica band romana da sempre apprezzata dagli appassionati per la fedeltà e la passione con cui ripropone dal vivo le pagine più coinvolgenti della produzione del gruppo inglese.

Venerdì 7 , invece, sarà la volta di uno dei più grandi Autori italiani di sempre: Fabrizio De Andrè. A riproporre i capolavori del cantante genovese saranno gli Hotel Supramonte che per l’occasione si esibiranno insieme a due storici musicisti, il chitarrista Michele Ascolese e il batterista Ellade Bandini, per anni al fianco di Faber. La band, riconosciuta ufficialmente dalla Fondazione de André, nasce nel 2013, e negli ultimi anni si è affermata come una delle formazioni più accreditate nella diffusione della musica di De Andrè.

Venerdì 11 settembre ultimo appuntamento di ANTHOLOGY con l’omaggio a Pino Daniele, presentato dal gruppo GENTE DISTRATTA che vede come ospite speciale, colui che per tanti anni è stato il percussionista preferito del cantante partenopeo: Tony Esposito. Una big band che non vuole imitare o stravolgere, ma interpretare e capire – prima di tutto – cosa Pino Daniele volesse dire con le sue canzoni, con le sue melodie. Pino era musica e affetto, il resto non gli interessava molto. I GENTE DISTRATTA portano avanti intatto il suo sentimento, suonando le sue canzoni, la sua musica.

La quinta edizione di Ostia Antica Festival “Il Mito e il Sogno” è organizzata daI consorzio di imprese Antico Teatro Romano, in collaborazione con il Parco Archeologico di Ostia antica. Tutti gli spettacoli iniziano alle ore 21.30.

TEATRO ROMANO / OSTIA ANTICA FESTIVAL 2020 – “IL MITO E IL SOGNO – Va EDIZIONE”

PARCO ARCHEOLOGICO – VIALE DEI ROMAGNOLI 717 – 00119 – OSTIA ANTICA – ROMA

http://www.ostianticateatro.com – info@ostianticateatro.com

biglietti in vendita su Ticketone.it da 25 euro – inizio spettacoli ore 21.30

PROGRAMMA COMPLETO OSTIA ANTICA FESTIVAL

Giovedì 30 LUGLIO: CANTO LIBERO Omaggio alle canzoni di Battisti e Mogol

Venerdì 31 LUGLIO: FRANCESCO MONTANARI rilegge i Menecmi di Plauto. La prima commedia degli equivoci”

Sabato 1° AGOSTO: MAX GIUSTI in “Va tutto bene 2020”

Domenica 2 AGOSTO: ARTURO racconta BRACHETTI

Mercoledì 5 AGOSTO: BOHEMIAN SYMPHONY – ORCHESTRAL QUEEN TRIBUTE

Giovedì 6 AGOSTO: ESTRO PLAYS GENESIS ANTHOLOGY ‘70/’76

Venerdì 7 AGOSTO: HOTEL SUPRAMONTE con MICHELE ASCOLESE e ELLADE BANDINI “OMAGGIO A FABRIZIO DE ANDRE’ “

Sabato 8 AGOSTO: MICHELA MURGIA in “Dove sono le donne?”

Venerdì 28 AGOSTO: RICCARDO ROSSI in “That’s life. Questa è la vita!”

Sabato 29 AGOSTO: ANTONIO GIULIANI in “Evergreen”

Venerdì 4 SETTEMBRE: ANDREA PERRONI Dal vivo!

Sabato 5 SETTEMBRE: STEFANO MASSINI in “L’alfabeto delle emozioni”

Domenica 6 SETTEMBRE: PAOLA MINACCIONI in”Dal vivo sono molto meglio”

Giovedì 10 SETTEMBRE: CARMINA BURANA di Carl Orff

Venerdì 11 SETTEMBRE: GENTE DISTRATTA con Tony Esposito – Omaggio a Pino Daniele

Sabato 12 SETTEMBRE: LILLO e GREG in “Best of “

Giovedì 17 SETTEMBRE: CLAUDIO BISIO e GIGIO ALBERTI in “Ma tu sei felice?

Venerdì 18 SETTEMBRE: ANDREA IACOMINI (Portavoce Comitato Italiano per l’UNICEF) in LA MOSSA DI TETSUYA

Sabato 19 SETTEMBRE: ORCHESTRA EUROPA InCanto diretta dal M° Germano Neri