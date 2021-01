Roma: la Street Artist Laika e la sua nuova opera Es Ley! per celebrare la legalizzazione dell’aborto in Argentina

La sera del 30 dicembre è comparso un nuovo poster di Laika in via Torino, davanti all’ambasciata argentina.

L’opera è un rifacimento del famoso poster “We can do it!“, risalente al periodo della Seconda Guerra Mondiale, e celebra la legalizzazione dell’aborto in Argentina.

“Finalmente in Argentina una battaglia lunga decenni giunge a compimento ma c’é ancora moltissima strada da fare in tutto il mondo. Solamente 60 paesi permettono l’accesso libero e legale all’aborto; solo il 37% delle donne in età fertile vive in paesi in cui l’aborto è permesso senza divieti. Oggi si festeggia questo importante traguardo per ripartire ancora più forti domani con la speranza questo vento di cambiamento soffi su tutto il Sudamerica” – ha dichiarato Laika.